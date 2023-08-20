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Сегодня, 12:50

Футболисты с наибольшим числом трофеев: Месси и другие игроки

Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в мире
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

20 августа нападающий «Интер Майами» Лионель Месси завоевал свой 44-й титул в карьере после победы над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 пен.) в финале Кубка лиг. По общему признанию специалистов, 36-летний аргентинец стал самым титулованным футболистом в мире.

«СЭ» публикует список игроков с наибольшим количеством трофеев.

Самые титулованные футболисты в мире

  • Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами») — 44 трофея
  • Дани Алвес (Бразилия, без клуба) — 43 трофея (по другим данным — 47, но часть титулов не учитывается журналистами)
  • Хоссам Ашур (Египет, без клуба) — 39 трофеев
  • Максвелл (Бразилия, завершил карьеру) — 37 трофеев
  • Андрес Иньеста (Испания, «Эмирейтс») — 37 трофеев
  • Жерар Пике (Испания, завершил карьеру) — 37 трофеев
  • Серхио Бускетс (Испания, «Интер Майами») — 36 трофеев
  • Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср») — 35 трофеев
  • Карим Бензема (Франция, «Аль-Иттихад») — 35 трофеев
  • Райан Гиггз (Уэльс, завершил карьеру) — 34 трофея
Лионель Месси стал победителем Кубка лиг. 44-й трофей Месси — взрыв эмоций! Лео исполнил шедевр, а вратарь «Интер Майами» забил решающий пенальти

Андрес Иньеста
Дани Алвес
Лионель Месси
Шеррер Кабелину Максвелл (Максвелл)
Футбол
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