Футболисты с наибольшим числом трофеев: Месси и другие игроки
Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в мире
20 августа нападающий «Интер Майами» Лионель Месси завоевал свой 44-й титул в карьере после победы над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 пен.) в финале Кубка лиг. По общему признанию специалистов, 36-летний аргентинец стал самым титулованным футболистом в мире.
«СЭ» публикует список игроков с наибольшим количеством трофеев.
Самые титулованные футболисты в мире
- Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами») — 44 трофея
- Дани Алвес (Бразилия, без клуба) — 43 трофея (по другим данным — 47, но часть титулов не учитывается журналистами)
- Хоссам Ашур (Египет, без клуба) — 39 трофеев
- Максвелл (Бразилия, завершил карьеру) — 37 трофеев
- Андрес Иньеста (Испания, «Эмирейтс») — 37 трофеев
- Жерар Пике (Испания, завершил карьеру) — 37 трофеев
- Серхио Бускетс (Испания, «Интер Майами») — 36 трофеев
- Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср») — 35 трофеев
- Карим Бензема (Франция, «Аль-Иттихад») — 35 трофеев
- Райан Гиггз (Уэльс, завершил карьеру) — 34 трофея
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