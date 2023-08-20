Футболисты с наибольшим числом трофеев: Месси и другие игроки

20 августа нападающий «Интер Майами» Лионель Месси завоевал свой 44-й титул в карьере после победы над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 пен.) в финале Кубка лиг. По общему признанию специалистов, 36-летний аргентинец стал самым титулованным футболистом в мире.

«СЭ» публикует список игроков с наибольшим количеством трофеев.

Самые титулованные футболисты в мире