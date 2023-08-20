Канчельскис назвал Месси величайшим футболистом всех времен после победы в финале Кубка лиг

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Интер Майами» в финале Кубка лиг над"Нэшвиллом" (1:1, 10:9 — пенальти).

Для форварда американской команды Лионеля Месси этот трофей стал 44-м в карьере. 36-летний аргентинец стал самым титулованным футболистом в истории.

«Молодец. Все рекорды бьет. Я думаю, что еще долго никто не сможет побить его достижения. В таком возрасте держит себя в тонусе. Это похвально. Как отношусь к переходу Месси в США? Ну, знаете, наверное, ему захотелось ему немного разнообразия. Все-таки в Европе он выиграл все. Я думаю, Месси можно назвать величайшим футболистом всех времен после 44-го трофея. Здесь нужно только порадоваться за то, что он сделал в футболе. Я уверен, что в ближайшие двести лет не будет таких достижений, которых достиг Месси. Два великих игрока в моем понимании — это Роналду и Месси. Но аргентинец по всем показателям выше. И я думаю, его заслуженно называют величайшим футболистом мира», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг, забив 10 голов в 7 матчах.

Для «Интер Майами», который был основан в 2018 году, этот титул стал первым в истории клуба.