Месси после победы с «Интер Майами» в Кубке лиг стал самым титулованным футболистом в мире

«Интер Майами» в финале Кубка лиг одержал победу над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 пен.).

Для форварда Лионеля Месси это 44-й титул в карьере. Таким образом, 36-летний аргентинец стал самым титулованным футболистом в истории.

В составе «Барселоны» Месси становился 10-кратным чемпионом Испании, 7-кратным победителем Кубка и 8-кратным победителем Суперкубка страны, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, по 3 раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. Вместе с «ПСЖ» форвард дважды выиграл чемпионат Франции и один Суперкубок страны. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, победителем Олимпиады и Кубка Америки, а также победителем Финалиссимы-2022 и молодежного ЧМ-2005.