Скончался заслуженный тренер России Марк Рубин

Ушел из жизни заслуженный тренер России Марк Абрамович Рубин. 28 августа ему бы исполнилось 74 года.

О печальном событии стало известно из информации, опубликованной на странице Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Марк Рубин начал карьеру тренера в 1972 году в псковском клубе «Электрон». Он работал в СДЮШОР «Смена», а также возглавлял Центр лицензирования тренеров.