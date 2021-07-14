Скончался заслуженный тренер России Марк Рубин
20:02
Ушел из жизни заслуженный тренер России Марк Абрамович Рубин. 28 августа ему бы исполнилось 74 года.
О печальном событии стало известно из информации, опубликованной на странице Федерации футбола Санкт-Петербурга.
Марк Рубин начал карьеру тренера в 1972 году в псковском клубе «Электрон». Он работал в СДЮШОР «Смена», а также возглавлял Центр лицензирования тренеров.
Дополнительная информация:
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю