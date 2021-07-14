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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Скончался заслуженный тренер России Марк Рубин

20:02
Марк Рубин.
Марк Рубин.

Ушел из жизни заслуженный тренер России Марк Абрамович Рубин. 28 августа ему бы исполнилось 74 года.

О печальном событии стало известно из информации, опубликованной на странице Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Марк Рубин начал карьеру тренера в 1972 году в псковском клубе «Электрон». Он работал в СДЮШОР «Смена», а также возглавлял Центр лицензирования тренеров.

Дополнительная информация:

https://ffspb.org/news/918462

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Иван Шитик все материалы автора

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