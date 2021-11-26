Советский футболист и тренер Герман Зонин скончался в возрасте 95 лет
Легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин ушел из жизни в возрасте 95 лет.
В качестве игрока Зонин выступал за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы» на позициях защитника и полузащитника.
Будучи тренером в 1972 году он сделал луганскую «Зарю» чемпионом СССР, провел три матча в должности главного тренера сборной Советского Союза.
Зонин — заслуженный тренер СССР, РСФСР и Украины, кандидат педагогических наук.
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