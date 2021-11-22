РФС презентовал проект подготовки резерва «Наша смена»

Российский футбольный союз на официальном сайте презентовал проект подготовки резерва «Наша смена».

Цель проекта — создать систему, благодаря которой в профессиональном футболе каждый год будут появляться высококвалифицированные, конкурентоспособные футболисты.

Эксперты проекта «Наша смена» планируют использовать методический опыт ведущих зарубежных футбольных школ и адаптировать его к условиям наших школ. Новая система предполагает деление юных футболистов на три возрастные категории — 6-9, 10-14 и 15-17 лет.

Проект «Наша смена» позволит оптимизировать поиск талантливых игроков в академиях и создаст условия для их спортивного роста в соответствии с методическими требованиями современного, скоростного, высокоинтенсивного футбола.

Проект «Наша смена» также включает в себя единую систему соревнований для футболистов в возрасте от 6 до 12 лет. Она поможет тренерам оценивать текущий уровень готовности игроков и анализировать их сильные и слабые стороны.

Одно из ключевых направлений проекта — развитие в регионах Детских футбольных центров (ДФЦ) и Региональных центров РФС (РЦ РФС). На сегодняшний день функционируют одиннадцать региональных центров — в Тамбове, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Ярославле, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Владикавказе. Главная их задача — подготовка игроков в возрасте от 10 лет и старше. Детские футбольные центры (ДФЦ) (на данный момент работают 67 центров) фокусируются на детях от 6 до 9 лет.