Академия РФС запустила программу для тренеров-инструкторов

Академия Российского футбольного союза открыла примем заявок от футбольных тренеров на обучение по программе повышения квалификации «Инструктор Академии РФС по футболу», информирует сайт РФС.

Программа повышения квалификации «Инструктор Академии РФС по футболу» рассчитана на футбольных тренеров, обладающих действующей тренерской лицензией не ниже уровня «В-УЕФА».

В случае успешного ее окончания слушатель получит возможность работать инструктором Академии РФС на образовательных программах и процедурах подтверждения международных тренерских категорий уровней B и C.

В данной программе акцент сделан на ключевых аспектах, необходимых для инструктора компетенций, в том числе в рамках обучения широко освещаются основы современных методик обучения тренеров по футболу, а также планирования и организации учебно-тренировочного процесса.

Программа предусматривает изучение требований Тренерской конвенции УЕФА (обновленной редакции 2020 года), раскрывающих технологии и методики обучения по программам повышения квалификации на аттестационные уровни «С-УЕФА» и «В-УЕФА», а также принципы менторства и методического сопровождения соискателей тренерских лицензий.

Заявку на обучение можно подать на сайте РФС.