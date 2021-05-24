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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Семин и Аленичев посетили турнир по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов

13:00
Дмитрий Аленичев с победителями турнира «Игра твоей мечты».
Дмитрий Аленичев с победителями турнира «Игра твоей мечты».

23 мая в Москве состоялся финальный этап — III Всероссийского турнира по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». В финале победу одержали дети из «Неклиновской школы-интерната» (Ростовская область), одолевшие сверстников из Митинского детского дома (Тверская область) со счетом 5:2 и теперь ребят ждет поездка в футбольный лагерь в Сочи.

Всего в финале турнира играло 14 команд представляющих: Республику Карелию, Красноярский край, Ростовскую, Псковскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Калужскую, Тамбовскую и Тверскую области.

Финал турнира посетили — бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин и бывший главный тренер «Спартака» и победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА — Дмитрий Аленичев.

Главным организатором соревнований выступает Межрегиональная общественная организация волонтеров «Клуб Волонтеров». Соорганизаторами турнира являются: РОО «Поддержка (Объединение болельщиков «Спартак» — «Supporters group»), клуб болельщиков «Ростсельмаш», БФ «Апрель» и Ротари-клуб «Красноярск-Енисей». Проект поддерживает Фонд президентских грантов.

Всего в соревнованиях приняли участие 52 команды, более 500 детей из детских домов и школ-интернатов из 19 регионов России.

Игры региональных этапов соревнований прошли в Туле, Владимире, Калуге, Торжке, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске.

«Можно со всей уверенностью сказать, что мы сделали детей счастливыми, подарив им незабываемые впечатления. Мы воссоздали неповторимую атмосферу большого футбола. На открытии звучал гимн Лиги чемпионов, наши друзья фанаты нарисовали великолепный перформанс, гнали вперед команды мощными зарядами, а кульминацией праздника стала знаменитая We are the champion, кубок чемпионов и ливень из конфетти», — отметил директор турнира Антон Стременовский.

Первый турнир «Игра твоей мечты» прошел в 2016-2017 годах. Тогда в нем приняли участие 32 команды.

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