Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский записал обращение к участникам Дальневосточной юношеской футбольной лиги.

«Я очень рад, что в моем регионе развивают футбол и сегодня стартует сезон Дальневосточной Юношеской футбольной лиги. Я надеюсь, что в этом турнире ребята смогут проявить себя. Кто-то из них сможет шагнуть на уровень повыше и в будущем зарекомендовать себя для национальной команды. Всем хочу пожелать хорошей игры, красивого футбола, и конечно же, обойтись без травм. Ну а воспитанникам из СШОР №2 г. Комсомольска-на-Амуре хочу в особенности пожелать удачи, успехов и всего самого наилучшего. Тренерам Антону Бегезе, Дмитрию Харченко, Александру Булдыгину пожелать побольше побед, фарта и всего самого наилучшего», — цитирует Газинского официальный сайт РФС.

На Дальнем Востоке в ЮФЛ примут участие 10 школ: СКА-Хабаровск, «Краевая спортивная школа Олимпийского резерва» (Владивосток), ФК «Локомотив» (Уссурийск), ДЮСШ №3 (Благовещенск), СДЮШОР №2 (Комсомольск-на-Амуре), СШОР «Океан» (Находка), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу» (Якутск), «Спортивная школа по футболу» (Петропавловск-Камчатский), Спортивная школа «Белогорец» (Белогорск).