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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

«Зениту» вручили золотые медали чемпионов ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2

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Футболистам «Зенита» вручили золотые медали чемпионов ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2. Фото РФС
Футболистам «Зенита» вручили золотые медали чемпионов ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2. Фото РФС
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23 мая команды «Зенита» наградили золотыми медалями чемпионов ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 по итогам сезона-2020/21, сообщает РФС.

Награды юным футболистам вручили заместитель Генерального секретаря РФС и директор по развитию РФС Максим Митрофанов, а также старший тренер юношеской сборной России (2004 г.р.) Иван Шабаров.

В ЮФЛ-1 в 26 матчах сезона «Зенит» одержал 15 побед при 7 ничьих и 4 поражениях, разница мячей 53 — 23. В ЮФЛ-2 — 25 побед из 26 игр и 118 забитых мячей.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213721

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