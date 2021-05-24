«Зениту» вручили золотые медали чемпионов ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2
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23 мая команды «Зенита» наградили золотыми медалями чемпионов ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 по итогам сезона-2020/21, сообщает РФС.
Награды юным футболистам вручили заместитель Генерального секретаря РФС и директор по развитию РФС Максим Митрофанов, а также старший тренер юношеской сборной России (2004 г.р.) Иван Шабаров.
В ЮФЛ-1 в 26 матчах сезона «Зенит» одержал 15 побед при 7 ничьих и 4 поражениях, разница мячей 53 — 23. В ЮФЛ-2 — 25 побед из 26 игр и 118 забитых мячей.
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