Руководитель команды умершего в ЛФЛ футболиста ответил на слова президента лиги о подставном игроке

Александр Челышев, один из руководителей команды «Браавос», в разговоре с «СЭ» рассказал подробности инцидента со смертью футболиста его команды во время матча юго-западной лиги ЛФЛ.

Как утверждает президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов, футболиста не было в заявке на матч и назвал его «подставным».

— Понятно, что лига хочет избежать ответственности. Но, на мой взгляд, ответственность как раз в основном на них. Дело в том, что есть порядок заявки. Команды ЛФЛ второй лиги могут заявлять игроков сколько угодно в течение сезона. Также написано, что игроки должны предоставлять медицинскую справку, но никто никогда в жизни этих справок не брал. И непонятно кому эти справки нужно выдавать, так как в регламенте не написано.

Факт того, что человек был не в заявке? Да, его там не было, мы нарушили положение лиги о заявках. Мы должны понести какое-то наказание. Но апелляции на тему того, что он был не заявлен — это попытка сделать вид, что если бы он был заявлен, то у него была бы справка. Но это вранье! Прекрасно играют люди в заявках годами, без травм и никому эти справки не показывавшие. Те, кто играл — у них справок тоже не было.

— Как вы пересеклись с Максимом?

— Ситуация простая: пять человек травмированы, еще четыре разъехались по дачам. Люди позвали своих знакомых, чтобы их посмотреть, а потом добавить в заявку. То, что есть человек вне заявки — такое, к сожалению, бывает.