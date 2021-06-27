В ЛФЛ умер футболист. Никто не знает его имени, он не был заявлен на матч

Все пошло по сценарию Эриксена, но в ЛФЛ спасти игрока не удалось.

Вчера вечером в Любительской футбольной лиге Юго-Западного округа умер футболист. В самом начале матча у него произошла остановка сердца, медики оказывали ему первую помощь прямо на поле, но спасти не удалось.

«Скорее всего, инфаркт»

Произошедшее подтвердил президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов, но официальной информации пока очень мало.

«Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости, как таковой. Плюс, игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем», — говорит Смирнов в интервью Sport24.

Смирнов говорит, что игрок получил первую необходимую помощь от медиков, находящихся на поле.

«Пока ехал реанимобиль, врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле, по телефону», — сказал президент лиги.

Журналист Дмитрий Егоров в своем Instagram написал, что скорая приехала на поле через полчаса.

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь предполагает, что причиной смерти мог стать инфаркт.

«Раз матч проходил в вечернее время, значит, причина была не в московской жаре. Скорее всего, это инфаркт. Человек не мог переносить физические нагрузки, от них и остановилось сердце. Не было медицинского контроля. Это стандартная недосмотренность. Человеку перед занятиями спортом нужны медицинские осмотры. На любительском уровне все еще опаснее, чем на профессиональном. Они же не постоянно играют и нагружаются. Редкие нагрузки хуже отражаются, всегда может что-то случиться», — сказал «СЭ» Лю.

Подставной игрок

Самое странное, что никто не знает имени игрока. Президент ЮФЛ признался, что скончавшегося футболиста не было в заявке команды. То есть игрок был «подставным». Говорят, что его просто позвали поиграть в футбол.

Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале написал, что парню было всего 17 лет. В тот вечер он играл за команду «Браавос». Команда выступает во втором дивизионе А ЮЗАО ЛФЛ. Это третья по силе лига в округе. Клуб идет на 18 месте в турнирной таблице — в зоне вылета.

На официальном сайте ЛФЛ последним матчем «Браавоса» значится игра против «Саморы» (0:5) в 17-м туре. Ближайший матч назначен на 17 июля против «Хамовников». А 18-й тур, в котором, скорее всего, и произошла смерть футболиста, в календаре пропущен.

Трагедия в команде Стогниенко

В официальной заявке «Браавоса» на сайте ЛФЛ есть известный комментатор Владимир Стогниенко. В этом сезоне он провел за клуб три игры.

«Я уже два месяца не играю. Был в апреле несколько раз на матчах. Мне пока ничего особо неизвестно. Нахожусь в шоке. Как я понимаю, команда омолодилась. У нас было много таких ветеранов, как я. До капитана пока дозвониться не получается. Знаю ли я умершего игрока? Нет. Я с ним не знаком. Возможно, он появился в команде после меня. Это реально большая трагедия», — сказал Стогниенко «СЭ».

Никакой информации на официальных ресурсах ЛФЛ нет. Руководство лиги перестало отвечать на звонки.