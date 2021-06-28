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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

В Москве возбудили дело после смерти футболиста в ЛФЛ

13:12

Александр Челышев, один из руководителей команды «Браавос», прокомментировал «СЭ» заявление члена исполкома РФС Сергея Анохина об обращении в прокуратуру после смерти футболиста в ЛФЛ.

Как утверждает президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов, футболиста не было в заявке на матч.

— Обращались ли к вам из правоохранительных органов по поводу смерти Максима?
— Мне звонил следователь. Я там не был, но рассказал ему про процесс заявок. Нас три человека, которые управляют командой. Так как меня на том матче не было, то поехал другой человек в полицию на допросы. Дело завели, конечно.

27 июня во время матча команд зоны «Юго-Запад» ЛФЛ Москвы один из игроков потерял сознание, а впоследствии скончался. Футболист играл за команду «Браавос».

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