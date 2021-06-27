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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

На матче ЛФЛ в Москве умер футболист из-за остановки сердца

27 июня 2021, 12:55
На матче ЛФЛ в Москве умер футболист из-за остановки сердца. Фото Getty Images
На матче ЛФЛ в Москве умер футболист из-за остановки сердца. Фото Getty Images
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26 июня во время матча Юго-Западной лиги Москвы умер футболист. Президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов рассказал о подробностях трагедии.

«Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости, как таковой. Плюс, игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть», — цитирует Смирнова Sport24.

По словам президента ЛФЛ, первую необходимую помощь футболист получил от медиков находящихся на поле. На реанимобиле он был доставлен в больницу. В настоящее время лига выясняет подробности произошедшего.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-06-27-proizoshlo-primerno-tozhe-samoye-chto-bylo-i-s-eriksenom

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