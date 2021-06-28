Руководитель команды умершего в ЛФЛ футболиста: «На поле нет ничего более существенного, чем пластырь»

Александр Челышев, один из руководителей команды «Браавос», в разговоре с «СЭ» рассказал о проблемах ЛФЛ после инцидента со смертью футболиста его команды во время матча лиги.

— Не сообщали вам, какой диагноз у него?

— Из того, что я знаю — нет. Нужно проводить вскрытие. Непонятно, почему человек в 17 лет... Я так думаю, что какой-то порок, но кто его знает? Пока неизвестно.

— Есть ли в матчах ЛФЛ обычно медики на поле?

— В этой будке на поле нет ничего более существенного, чем пластырь и перекись. Нет никакого медработника и не было. Там бывает какой-то человек, но это происходит случайно. С какой-то командой он появляется или еще что-то. Штатных медиков там нет. Понятно, что там нужна была квалифицированная помощь, но проблема в этом.

— По регламенту они должны быть?

— Ничего про это в регламенте нет. Мне кажется, что это должен быть документ на уровне Москомспорта. Это должно регулироваться выше, при допуске проведения соревнований ЛФЛ. По округу играют тысячи людей, поэтому регулирование в любом случае должно быть.

Также мне не нравится, что лига собирает деньги в крупных объемах и не очень парится. Они боятся какого-то диалога. Мы просили не играть в жару летом, и вместо этого переносить на другое время. Смирнов еще говорил, что было прохладно, но в Москве такая погода, что даже до 10 вечера довольно душно.

— В этой ситуации можно ли винить ЛФЛ?

— В целом — да. Вот они говорят, что он не заявлен. Давайте даже представим, что все делается по регламенту: посылается заявка в четверг, и он даже пришел и дал какую-то справку. Но нужно понимать, что есть жара 35 градусов. Мы ведь помним истории, как натренированные люди в условиях такой погоды падают и получают тепловой удар. Играть в такую погоду — просто опасно. И то же самое происходит зимой, потому что зимой сломать ноги после обледененных полей — это раз плюнуть. Кто-то в лиге должен думать, что в таких условиях нужно отменять игры.

27 июня во время матча команд зоны «Юго-Запад» ЛФЛ Москвы один из игроков потерял сознание, а впоследствии скончался. Футболиста звали Максим, он играл за команду «Браавос».