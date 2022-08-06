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Сегодня, 13:34

Ринат Дасаев прокомментировал возможное создание турнира Ретро Кубок России

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал идею РФС создать новый турнир под названием Ретро Кубок России.

«Может быть, и появится зрелищность. Это новая идея, поэтому надо посмотреть, что получится. Сейчас говорить трудно. Если начнется, будем смотреть. С одной стороны, можно, пусть играют ветераны и будут нормально», — сказал Дасаев Vprognoze.ru.

Сообщалось, что РФС может провести Ретро Кубок России для команд, состоящих из футболистов прошлых лет.

Ранее прошел ретро матч «Зенит» — «Спартак» (2:0). Игра прошла 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10188152-rinat-dasaev-otreagiroval-na-vozmozhnoe-sozdanie-turnira-retro-kubok-rossii.html#

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал
Спартак

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
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