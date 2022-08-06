Ринат Дасаев прокомментировал возможное создание турнира Ретро Кубок России
Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал идею РФС создать новый турнир под названием Ретро Кубок России.
«Может быть, и появится зрелищность. Это новая идея, поэтому надо посмотреть, что получится. Сейчас говорить трудно. Если начнется, будем смотреть. С одной стороны, можно, пусть играют ветераны и будут нормально», — сказал Дасаев Vprognoze.ru.
Сообщалось, что РФС может провести Ретро Кубок России для команд, состоящих из футболистов прошлых лет.
Ранее прошел ретро матч «Зенит» — «Спартак» (2:0). Игра прошла 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
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