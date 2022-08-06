Ринат Дасаев прокомментировал возможное создание турнира Ретро Кубок России

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал идею РФС создать новый турнир под названием Ретро Кубок России.

«Может быть, и появится зрелищность. Это новая идея, поэтому надо посмотреть, что получится. Сейчас говорить трудно. Если начнется, будем смотреть. С одной стороны, можно, пусть играют ветераны и будут нормально», — сказал Дасаев Vprognoze.ru.