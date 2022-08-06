Динияр Билялетдинов отреагировал на идею РФС о создании Ретро Кубка

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, что думает об идее РФС создать Ретро Кубок. Он также заявил, что не уверен, согласился бы участвовать в подобном турнире из-за большого количества работы.

«Если это будет турнир на 3-4 дня, как «Кубок Легенд», то да, это было бы интересно. Если бы меня позвали бы играть и ветераны «Спартака», и ветераны «Локомотива», то, конечно, я выбрал бы «железнодорожников».

Да, возможно такая идея будет интересна, но не думаю, что она надолго. Придут люди первый раз смотреть, потом второй и все. Но это ситуативный вариант, долго интересным это не будет. Плюс надо заниматься чемпионатом, который сейчас идет", — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.