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Сегодня, 12:47

Динияр Билялетдинов отреагировал на идею РФС о создании Ретро Кубка

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, что думает об идее РФС создать Ретро Кубок. Он также заявил, что не уверен, согласился бы участвовать в подобном турнире из-за большого количества работы.

«Если это будет турнир на 3-4 дня, как «Кубок Легенд», то да, это было бы интересно. Если бы меня позвали бы играть и ветераны «Спартака», и ветераны «Локомотива», то, конечно, я выбрал бы «железнодорожников».

Да, возможно такая идея будет интересна, но не думаю, что она надолго. Придут люди первый раз смотреть, потом второй и все. Но это ситуативный вариант, долго интересным это не будет. Плюс надо заниматься чемпионатом, который сейчас идет", — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

Сообщалось, что РФС может провести Ретро Кубок России для команд, состоящих из футболистов прошлых лет.
Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-o-retro-kubke-esli-by-pozvali-veterany-spartaka-i-lokomotiva-vybral-by-loko-1328809/
Динияр Билялетдинов
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РФС может провести Ретро Кубок России для команд, состоящих из футболистов прошлых лет
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