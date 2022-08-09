Онопко, Ещенко, Шишкин, Ребров и Павлюченко сыграют за «Спартак» в матче легенд с «Зенитом»

По информации «СЭ», ряд бывших футболистов «Спартака» подтвердили свое участие в сентябрьском матче легенд с «Зенитом». Помимо тех, кто играл за красно-белых в первом матче, состав усилят Виктор Онопко, Андрей Ещенко, Роман Шишкин, Артем Ребров, Александр Павленко, Павлюченко. Финальные составы будут опубликованы ближе к матчу.

Приглашение на игру получил и Александр Мостовой, но он свое участие не подтвердил.

Матч-реванш легенд «Спартак» и «Зенита» пройдет 2 сентябре в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Первая встреча между красно-белыми и «Зенитом» прошла 8 июля и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Голы забили Роман Широков и Александр Кержаков.