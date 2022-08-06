РФС может провести Ретро Кубок России для команд, состоящих из футболистов прошлых лет

РФС рассматривает вариант проведения Ретро Кубка России, в котором примут участие команды, состоящие из игроков, выступавших в чемпионате России 90-х и 2000-х годов, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в первом этапе турнира команды будут разделены на 2 группы по 4 команды, в полуфинал пройдут два сильнейших клуба в группах. В числе потенциальных участников турнира — «Спартак», «Ротор», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив», «Рубин», ЦСКА и «Зенит».

2 сентября в Москве пройдет ответный ретро-матч «Зенита» и «Спартака» в Москве перед матчем 8-го тура РПЛ между командами. В первой игре питерская команда одержала победу в игре с красно-белыми (2:0).