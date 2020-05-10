РФС проведет совещание с руководителями региональных объединений

Как стало известно «СЭ», во вторник, 12 мая, руководство РФС планирует провести видеоконференцию с главами региональных федераций, объединений и союзов: Союза федераций футбола «Центр», Объединения федераций футбола «Северо-Запад», Союза федераций футбола «Золотое кольцо», Московской федерации футбола, федерации футбола Московской области, Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири, Союза федераций футбола «Сибирь», Дальневосточного футбольного союза, Союза федераций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Футбольного союза «Приволжье».

Речь пойдет о ситуации в российском футболе, возможности возобновления соревнований и подготовке к заседанию исполкома РФС, которое намечено на 15 мая. (Александр Бобров)