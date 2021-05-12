РФС подвел итоги конкурса «Россия-футбольная страна!»

Лучший проект в области развития массового футбола

Победитель — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» (Челябинская область)

2 место — «Наставник» Футбольная лига" (Нижегородская область)

3 место — «ФУТБОЛиЯ» (Ленинградская область) и «ЯЧемпион» (Красноярский край)

Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ОВЗ

Победитель — «Крылья мечты» (Самарская область)

2 место — «Российская национальная лига по футболу 5х5 «Равные возможности» для тотально слепых (Москва)

3 место — «Футбол объединяет» (Республика Башкортостан) и «Динамо-Алтай» (Алтайский край)

Лучший проект в области развития массового футбола среди женщин

Победитель — «SIRIUS — в футболе только девушки» (Владимирская область)

2 место — женский футбольный клуб «Мега» (Самарская область)

3 место — «Камчадалочка» (Камчатский край) и «Женское поле» (Воронежская область)

Лучшая любительская футбольная лига

Победитель — Калужская футбольная лига (Калужская область)

2 место — «РФЛ. Регулярная футбольная лига» (Самарская область)

3 место — «PremierFootballCup» (Санкт-Петербург) и «Ростовская областная любительская футбольная лига» (Ростовская область)

Лучший любительский клуб в области развития массового футбола

Победитель — ФК «Импульс» (Самарская область)

2 место — ФК «Байкал» (Республика Бурятия)

3 место — ФК «Спартак» Туймазы (Республика Башкортостан)

Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола

Победитель — ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), проект «Большой фестиваль футбола»

2 место — ПФК ЦСКА (Москва), проект «Урок ЦСКА»

3 место — ФК «Волгарь» (Астраханская область), проект «Забей не нашим»

Лидерв области развития массового футбола

Победитель — Анатолий Самков (Республика Саха (Якутия)

2 место — Владимир Суховерков(Воронежская область)

3 место — Владимир Коваленко (Московская область)

Лучшая региональная федерация в области развития массового футбола

Победитель — Федерация футбола Ростовской области

2 место — Федерация футбола Республики Башкортостан

3 место — Федерация футбола Белгородской области и Федерация футбола Ивановской области

Конкурс проектов массового футбола «Россия — футбольная страна» стартовал 11 декабря 2020 года. Заявки на участие в нем подали авторы 653 проектов из 77 регионов страны.

— Всероссийский смотр-конкурс проектов массового футбола «Россия — футбольная страна!» — это стратегически важный проект РФС, направленный на популяризацию спорта в нашей стране. В России много инициативных и неравнодушных к футболу людей, которые готовы развивать его и делать доступным для всех желающих.

Благодаря конкурсу мы смогли убедиться в многообразии футбольной жизни в стране, наградить авторов лучших проектов и объединить лидеров, развивающих футбол, как друг с другом, так и с региональными федерациями — для обмена опытом и лучшими практиками. Мы решили продолжать этот проект и приглашаем всех любителей футбола принять участие в конкурсе в следующем году! — заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

В конце марта региональные экспертные советы определили 247 лучших проектов, а в начале апреля Единая межрегиональная комиссия выбрала 64 из них и 10 Федераций для участия в Национальном этапе.