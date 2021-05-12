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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Самедов, Каряка, Сычев сыграли в футбол с детьми с ОВЗ

20:42
Самедов, Каряка, Сычев сыграли в футбол с детьми с ОВЗ. Фото РФС
Самедов, Каряка, Сычев сыграли в футбол с детьми с ОВЗ. Фото РФС

Бывшие футболисты сборной России провели мастер-класс и сыграли в футбол с командой, составленной из взрослых и детей с ОВЗ.

Мероприятие прошло в среду, 12 ноября, на стадионе «Северный» в Нижнем Новгороде в рамках социальной программы РФС перед финалом Бетсити Кубка России.

В нем приняли участие бронзовый призер Евро-2008, двукратный чемпиона России Дмитрий Сычев, бронзовый призер чемпионата России Андрей Каряка и четырехкратный обладатель Кубка России, чемпион России Александр Самедов, а также дети с синдромом Дауна и команда ампутантов.

В начале мероприятия футболисты провели разминку для детей, а затем поделились на две команды и сыграли товарищеский матч без подсчета голов. После этого легенды сборной и амбассадоры Бетсити Кубка России провели автограф и фото-сессию и пообщались с детьми.

Также в день финального матча Дмитрий Сычев, Егор Титов, Динияр Билялетдинов и Виктор Гусев пообщались с учениками городских школ и провели для детей мастер-класс. Социальная программа завершилась «Уроком футбола» с нижегородскими детскими футбольными командами, который состоялся на стадионе «Локомотив». Команды 6 спортивных школ, усиленные Дмитрием Аленичевым, Александром Самедовым, Дмитрием Булыкиным, Дмитрием Сенниковым, Русланом Пименовым, Антоном Хазовым, Дмитрием Поляниным, Егором Титовым, провели между собой товарищеский турнир. Дети получили возможность пообщаться с известными футболистами и сфотографироваться с кубком России в специальной фотозоне, организованной на стадионе.

Андрей Каряка, бывший игрок сборной России:

«Это особенные дети, ими нужно заниматься и социализировать их. Ребята очень искренние, играют в футбол с огромным желанием. Хочется сказать спасибо молодым тренерам, которые занимаются этой важной работой. Дети с таким восторгом воспринимают игру. Поэтому здорово, что РФС организовал такую инклюзивную акцию перед финалом Бетсити Кубка России. Надеюсь, дети надолго запомнят этот день и продолжат заниматься футболом».

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