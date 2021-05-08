24-й тур ЮФЛ: «Зенит» стал чемпионом младшего дивизиона

8 мая состоялся 24-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Санкт-Петербургский «Зенит» в гостях обыграл «Мастер-Сатурн» (6:0) и досрочно оформил чемпионство. Встреча состоялась 2 мая в Егорьевске. Гости забили 6 мячей: отметился Никита Шершов, хет-трик оформил Игорь Козлов, дубль — Аким Белохонов. Команда одержала 23 победы в 24-х турах, набрав 69 очков.

В ЮФЛ-1 «Зенит» обыграл «Мастер-Сатурн» со счетом 3:1 благодаря голам Антона Бугорского, Артема Касимова и Никиты Охремчука. В другом матче «Краснодар» дома проиграл «Строгино» со счетом 0:1, единственный мяч забил Николай Алехин. Таким образом «Зенит» возвращается на первую строчку турнирной таблицы.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

«Академия Коноплева» — «Динамо» — 3:1

ФШМ — «Спартак» — 0:2

«Чертаново» — ЦСКА — 2:1

«Ростов» — СШОР «Зенит» — 1:0

«Локомотив» — «Рубин» — 0:1

ЮФЛ-2

«Академия Коноплева» — «Динамо» — 0:3

ФШМ — «Спартак» — 1:2

«Краснодар» — «Строгино» — 1:1

«Чертаново» — ЦСКА — 1:1

«Ростов» — СШОР «Зенит» — 1:1

«Локомотив» — «Рубин» — 1:1

Следующий тур ЮФЛ состоится 15 и 16 мая.