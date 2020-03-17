Бывший врач «Спартака» дал советы по профилактике и лечению коронавируса

Бывший врач «Спартака» китаец Лю Хуншен посоветовал реже ходить в магазины и употреблять в пищу больше имбиря, чтобы избежать заражения коронавирусом.

-Ограничьте походы за покупками, — цитируют «РИА «Новости» Хуншена. — Лучше также ограничить поездки в метро, там много народу. Если тебе обязательно нужно что-то купить, иди в магазин. А если можешь потерпеть, то лучше сейчас по магазинам не бегать. А вообще, надо постоянно руки мыть и оставаться в приподнятом настроении. Знаю, что сейчас многие люди сильно переживают, боятся. Мой совет: расслабьтесь и успокойтесь. Просто мойте руки и, если есть возможность, носите постоянно на улице защитную маску.

Согласно информации, которую я получил из Китая, скажу: покушайте имбиря, добавляйте его в чай и пейте. Это очень хорошо помогает. Имбирь кипятите и пейте его отвар каждый день. Два раза в день. Это точно поможет вам и вылечиться, и не болеть потом.

Симптомы коронавируса:

— слабость, усталость

— затрудненное дыхание

— высокая температура

— кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в горле

По симптоматике коронавирус схож с простудой и респираторными заболеваниями. Особое внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно обратитесь к врачу.

Как передается коронавирус:

Коронавирус попадает в организм через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних дыхательных путей. Самые распространенные пути передачи — бытовой (общая посуда, полотенца, предметы быта), контактный (через рукопожатия, близкий контакт), воздушно-капельный (по воздуху от зараженного к здоровому).

Что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом:

— Избегать мест скопления людей;

— Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;

— Не трогать руками лицо;

— Проветривать помещение;

— Увлажнять слизистую носа — завести увлажнитель воздуха, можно периодически орошать нос солевыми растворами. Увлажненная слизистая = защищенная слизистая.

— При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача.

— Маски есть смысл носить только заболевшим, а не здоровым.

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