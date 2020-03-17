Бывший врач «Спартака» дал советы по профилактике и лечению коронавируса
Бывший врач «Спартака» китаец Лю Хуншен посоветовал реже ходить в магазины и употреблять в пищу больше имбиря, чтобы избежать заражения коронавирусом.
-Ограничьте походы за покупками, — цитируют «РИА «Новости» Хуншена. — Лучше также ограничить поездки в метро, там много народу. Если тебе обязательно нужно что-то купить, иди в магазин. А если можешь потерпеть, то лучше сейчас по магазинам не бегать. А вообще, надо постоянно руки мыть и оставаться в приподнятом настроении. Знаю, что сейчас многие люди сильно переживают, боятся. Мой совет: расслабьтесь и успокойтесь. Просто мойте руки и, если есть возможность, носите постоянно на улице защитную маску.
Согласно информации, которую я получил из Китая, скажу: покушайте имбиря, добавляйте его в чай и пейте. Это очень хорошо помогает. Имбирь кипятите и пейте его отвар каждый день. Два раза в день. Это точно поможет вам и вылечиться, и не болеть потом.
Симптомы коронавируса:
— слабость, усталость
— затрудненное дыхание
— высокая температура
— кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в горле
По симптоматике коронавирус схож с простудой и респираторными заболеваниями. Особое внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно обратитесь к врачу.
Как передается коронавирус:
Коронавирус попадает в организм через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних дыхательных путей. Самые распространенные пути передачи — бытовой (общая посуда, полотенца, предметы быта), контактный (через рукопожатия, близкий контакт), воздушно-капельный (по воздуху от зараженного к здоровому).
Что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом:
— Избегать мест скопления людей;
— Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;
— Не трогать руками лицо;
— Проветривать помещение;
— Увлажнять слизистую носа — завести увлажнитель воздуха, можно периодически орошать нос солевыми растворами. Увлажненная слизистая = защищенная слизистая.
— При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача.
— Маски есть смысл носить только заболевшим, а не здоровым.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список
Дополнительная информация: