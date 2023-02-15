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«У своих ворот»

Сегодня, 15:43

Гладилин — о ретро-матче к 80-летию победы под Сталинградом: «Это будет очень хорошее мероприятие»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что в Волгограде состоится ретро-матч к 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Пока не в курсе всех нюансов. Но если такой матч состоится, то это будет очень хорошее мероприятие. Пока со мной никто не связывался. Если приглашение будет, то обязательно его приму. Организацией этого матча я не занимаюсь», — сказал Гладилин «СЭ».

В начале февраля сообщалось, что РФС намерен организовать ретро-матч между сталинградским «Динамо» и «Спартаком». Игра должна будет состояться 1 мая и будет представлять собой реконструкцию игры между «Динамо» и «Спартаком», которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде.

Сталинград был переименован в Волгоград в 1961 году.

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