Дасаев готов принять участие в ретро-матче в Волгограде: «Такая дата историческая! Будем надеяться, что все получится»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев рассказал «СЭ», что готов принять участие в ретро-матче в честь 80-летнего юбилея Сталинградской битвы.

«Со мной пока никто не связывался. Если свяжутся — поеду, конечно. Такая дата историческая! Правильно сделали, чтобы народ знал историю нашу. Для нас и для болельщиков будет хорошее празднество. Будем надеяться, что все получится. Пока ни с кем не общался по этому поводу, еще не знаю. Поставят в известность — поедем, куда мы денемся», — сказал Дасаев «СЭ».

Ретроматч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).