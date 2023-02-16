Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 17:58

Дасаев готов принять участие в ретро-матче в Волгограде: «Такая дата историческая! Будем надеяться, что все получится»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев рассказал «СЭ», что готов принять участие в ретро-матче в честь 80-летнего юбилея Сталинградской битвы.

«Со мной пока никто не связывался. Если свяжутся — поеду, конечно. Такая дата историческая! Правильно сделали, чтобы народ знал историю нашу. Для нас и для болельщиков будет хорошее празднество. Будем надеяться, что все получится. Пока ни с кем не общался по этому поводу, еще не знаю. Поставят в известность — поедем, куда мы денемся», — сказал Дасаев «СЭ».

Ретроматч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).

Ринат Дасаев
Футбол
1
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин — о ретроматче к 80-летию победы под Сталинградом: «Это будет очень хорошее мероприятие»
Новости
RSS RSS
Все новости