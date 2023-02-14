Хачатурянц выделил 50 миллионов рублей академии Слуцкого в Волгограде

Третий год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. В его основу легли инсайды, мнения и информация, которую мы собирали, общаясь с представителями разных сфер футбольного сообщества.

Публикуем часть ярких инсайдов. Полная версия рейтинга здесь.

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц в 2022 году открыл свою детскую футбольную школу, а также безвозмездно выделил 50 миллионов рублей на поддержание академии Леонида Слуцкого в Волгограде.

В конце августа 2022-го экс-главный тренер «Рубина» рассказал о намерении Хачатурянца открыть собственную школу.

В 2017 году Слуцкий на собственные средства открыл детскую футбольную академию в Волгограде. Позже тренер при участии друзей реализовал идею построить стадион «Бомбонера» для своей школы: его возведение началось осенью 2020 года и обошлось 51-летнему специалисту в сумму порядка 135 миллионов рублей.

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2021 здесь



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