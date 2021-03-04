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Алексей Смертин стал победителем Байкальского ледового марафона

11:58
Алексей Смертин. Фото Instagram
Алексей Смертин. Фото Instagram
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Бывший футболист сборной России Алексей Смертин стал победителем экстремального зимнего марафона «За сохранение чистых вод», который проводился на Байкале.

Спортсмен опубликовал информацию об этом у себя в Instagram. Он преодолел дистанцию в 42 километра без ориентиров, видимых знаков по снегу или льду с температурой от минус 25 до минус 17 градусов по Цельсию. Он преодолел дистанцию за 3 часа, 29 минут и 15 секунд.

Публикация от Алексей Смертин (@smertinofficial)

Смертин выступал за сборную России с 1998 по 2006 год. На клубном уровне он выступал за «Локомотив», «Челси», «Бордо», «Фулхэм», «Портсмут» и «Чарльтон».

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