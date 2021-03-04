Алексей Смертин стал победителем Байкальского ледового марафона

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин стал победителем экстремального зимнего марафона «За сохранение чистых вод», который проводился на Байкале.

Спортсмен опубликовал информацию об этом у себя в Instagram. Он преодолел дистанцию в 42 километра без ориентиров, видимых знаков по снегу или льду с температурой от минус 25 до минус 17 градусов по Цельсию. Он преодолел дистанцию за 3 часа, 29 минут и 15 секунд.

Смертин выступал за сборную России с 1998 по 2006 год. На клубном уровне он выступал за «Локомотив», «Челси», «Бордо», «Фулхэм», «Портсмут» и «Чарльтон».