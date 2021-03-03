Житель Санкт-Петербурга стал призером премии УЕФА в развитии массового футбола

Павел Клюев стал первым россиянином, который занял призовое место в номинации «Лучший лидер» премии UEFA Grassroots Awards. В понедельник, 1 марта, в офисе Федерации футбола Санкт-Петербурга состоялась церемония награждения. Он стал бронзовым призером, за что был награжден 100 футбольными мячами, сертификатом от УЕФА, а также памятными призами сборной России и «Зенита».

«За годы нашей с коллегами работы нам удалось объединить усилия разных организаций для развития футбола в Бурятии — муниципальных органов власти, республиканской Федерации футбола и предпринимателей. По итогам десяти лет работы в Улан-Удэ появились лиги дворового футбола по разным возрастам среди мальчиков и девочек, а также студенческие лиги среди юношей и девушек. С осени прошлого года я продолжаю работу, которой занимался многие годы, в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что скоро смогу делать это в более тесном взаимодействии с городской Федерацией футбола», — цитирует Клюева официальный сайт РФС.

UEFA Grassroots Awards является самой престижной премией в массовом футболе и ежегодно проводится среди европейских футбольных ассоциаций, направляющих своих кандидатов для рассмотрения в 5 номинациях. Награда «Лучший лидер» вручается организаторам (учителям, тренерам и другим активным лицам), которые проявили исключительную целеустремленность и своим трудом оказали большое влияние на развитие массового футбола.