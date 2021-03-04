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Футболиста и друга Кокорина арестовали с фальшивыми деньгами

17:40
Александр Кокорин. Фото ФК "Фиорентина"
Александр Кокорин. Фото ФК "Фиорентина"
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Полузащитник любительской футбольной команды «Царское Село» Карен Григорян заключен под стражу до мая 2021 года по решению суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

По данным источника, 22-летний полузащитник подозревается в изготовлении в целях сбыта поддельных банкнот. Григорян дал явку с повинной, после того, как в его автомобиле нашли поддельные купюры на сумму 75 тысяч рублей.

Напомним, весной 2019 года футболист выступал свидетелем в суде по делу форварда «Фиорентины» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. Григорян является другом нападающего.

Дополнительная информация:

https://t.me/SPbGS/7868

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