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Сегодня, 22:39

Защитнику «Фиорентины» Бираги разбили голову посторонним предметом, который бросили с трибун

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В защитника «Фиорентины» Кристиано Бираги попали посторонним предметом с трибун в матче против «Вест Хэма» финале Лиги конференций.

На 33-й минуте встречи Бираги собирался подавать угловой и в его сторону бросили сразу несколько предметов, один из которых попал в голову итальянца. После этого в игре возникла пауза из-за рассечения у Бираги.

Игра проходит на «Фортуна Арена» в Праге (Чехия).

Лига конференций. Финал
07 июн, 22:00. Fortuna Arena (Прага)
Фиорентина
Вест Хэм

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Фиорентина» — «Вест Хэм».

Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
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