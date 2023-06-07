Защитнику «Фиорентины» Бираги разбили голову посторонним предметом, который бросили с трибун

В защитника «Фиорентины» Кристиано Бираги попали посторонним предметом с трибун в матче против «Вест Хэма» финале Лиги конференций.

На 33-й минуте встречи Бираги собирался подавать угловой и в его сторону бросили сразу несколько предметов, один из которых попал в голову итальянца. После этого в игре возникла пауза из-за рассечения у Бираги.

Игра проходит на «Фортуна Арена» в Праге (Чехия).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Фиорентина» — «Вест Хэм».