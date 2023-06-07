Болельщики «Фиорентины» атаковали фанатов «Вест Хэма» файерами перед финалом Лиги конференций

Между болельщиками «Фиорентины» и «Вест Хэма» произошла потасовка перед финалом Лиги конференций. Игра пройдет в Праге (Чехия).

В одном из столичных пабов около 50 фанатов итальянского клуба атаковали болельщиков английской команды файерами и металлическими решетками, сообщает The Sun. Позже в ход пошли стулья и столы.

Массовая потасовка фанатов «Фиорентины» и «Вест Хэма». Фото Reuters

В массовую драку пришлось вмешаться чешской полиции. Отмечается, что в пабе во время нападения находилось около 300 болельщиков «Вест Хэма» с семьями. Некоторые из них были доставлены в больницу.

Полиция задерживает участников массовой драки. Фото Reuters

По данным The Sun, полиция задержала более 30 человек. Всего в Праге находятся около 20 тысяч болельщиков «Вест Хэма».

Больше фото массовой потасовки фанатов обеих команд здесь.