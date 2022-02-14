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УЕФА распространит 30 тысяч бесплатных билетов на финалы клубных турниров 2022 года

УЕФА распространит 30 тысяч бесплатных билетов на финалы клубных турниров 2022 года
Иван Шитик
Корреспондент

Президент УЕФА Александер Чеферин 14 февраля объявил о том, что среди болельщиков клубов-финалистов еврокубковых турниров будет распространено значительное число бесплатных билетов. Это будет сделано в качестве благодарности за их поддержку европейского футбола во время кризиса, вызванного COVID-19, сообщает сайт УЕФА.

Распределение бесплатных билетов:

Лига чемпионов: 10 000 билетов (по 5 000 клубам-финалистам)

Лига Европы: 8 000 билетов (по 4 000 клубам-финалистам)

Лига конференций: 6 000 билетов (по 3 000 клубам-финалистам)

Женская лига чемпионов: 6000 билетов (по 3000 клубам-финалистам)

«Каждый из клубов-финалистов сможет воспользоваться этими билетами, чтобы поощрить своих самых преданных болельщиков (тех, кто дольше всех приобретает сезонные абонементы, посетил больше всего выездных матчей и так далее). Этими билетами не смогут воспользоваться спонсоры или партнеры, а также официальные представители клубов», — говорится в заявлении.

Кроме того, УЕФА решил оставить на уровне 2020 года цены на три последующих финала Лиги чемпионов (2022, 2023, 2024) для билетов категорий 4 (70 евро) и 3 (180 евро).

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0272-147198070ab9-66478974b711-1000--%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB/
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