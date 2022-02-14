УЕФА распространит 30 тысяч бесплатных билетов на финалы клубных турниров 2022 года

Президент УЕФА Александер Чеферин 14 февраля объявил о том, что среди болельщиков клубов-финалистов еврокубковых турниров будет распространено значительное число бесплатных билетов. Это будет сделано в качестве благодарности за их поддержку европейского футбола во время кризиса, вызванного COVID-19, сообщает сайт УЕФА.

Распределение бесплатных билетов:

Лига чемпионов: 10 000 билетов (по 5 000 клубам-финалистам)

Лига Европы: 8 000 билетов (по 4 000 клубам-финалистам)

Лига конференций: 6 000 билетов (по 3 000 клубам-финалистам)

Женская лига чемпионов: 6000 билетов (по 3000 клубам-финалистам)

«Каждый из клубов-финалистов сможет воспользоваться этими билетами, чтобы поощрить своих самых преданных болельщиков (тех, кто дольше всех приобретает сезонные абонементы, посетил больше всего выездных матчей и так далее). Этими билетами не смогут воспользоваться спонсоры или партнеры, а также официальные представители клубов», — говорится в заявлении.

Кроме того, УЕФА решил оставить на уровне 2020 года цены на три последующих финала Лиги чемпионов (2022, 2023, 2024) для билетов категорий 4 (70 евро) и 3 (180 евро).