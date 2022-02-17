Сампаоли рассказал об ожиданиях от матча «Марселя» с «Карабахом» в Лиге конференций

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли рассказал, чего ждет от предстоящего первого стыкового матча Лиги конференций против «Карабаха».

«Мы впервые сыграем в Лиге конференций. «Карабах» — команда, у которой наибольший процент владения мячом среди всех потенциальных соперников. Наша задача — обыграть их и победить в следующем матче чемпионата в воскресенье. Мы все должны быть собраны. Противостоять этой команде будет непросто, как дома, так и в гостях», — цитирует Сампаоли azerisport.com.

Матч «Марсель» — «Карабах» состоится 17 февраля. Начало — в 23.00 (мск).