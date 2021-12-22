Конте: «Решение УЕФА присудить поражение в матче с «Ренном» несправедливо, мы будем бороться»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о присуждении команде технического поражения в матче против «Ренна» (0:3) в шестом туре группового этапа Лиги конференций.

«Это решение несправедливо. Весь мир знает, что мы столкнулись с такой большой проблемой, как ковид. Мы не играли не по своей вине, а потому что у нас было много игроков с положительными тестами, и правительство решило прекратить наши тренировки и закрыть тренировочный центр.

Честно говоря, для меня, клуба и наших болельщиков невероятно то решение, которое принял УЕФА. Это, безусловно, несправедливо. Мы будем бороться против этого решения. Мы хотим бороться за участие в турнире на футбольном поле, а не в суде", — приводит слова Конте London Evening Standard.

Ранее УЕФА постановил, что матч «Ренн» — «Тоттенхэм» не состоялась по вине англичан и им присудили поражение со счетом 0:3.

Таким образом, «Ренн» с 14 очками стал победителем группы G и вышел в плей-офф Лиги конференций. «Тоттенхэм» с семью очками занял третье место в группе и не вышел в плей-офф турнира.