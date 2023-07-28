УЕФА отстранил «Ювентус» от участия в Лиге конференций-2023/24 и оштрафовал на 20 миллионов евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Ювентус» от участия в еврокубках в сезоне-2023/24 и оштрафовала клуб.

Инстанция по финансовому контролю клубов по итогам расследования пришла к выводу, что туринцы нарушили положения нормативных документов организации и условия мирового соглашения, подписанного в августе 2022 года.

В связи с этим «бьянконери» были исключены из еврокубков на год и оштрафованы на 20 миллионов евро. Из этой суммы 10 миллионов евро являются условными — клуб выплатит эту часть штрафа только в том случае, если годовая финансовая отчетность туринцев за 2023, 2024 и 2025 финансовые годы не будет соответствовать требованиям УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» могут отстранить от Лиги конференций в обмен на закрытие дела о финансовых махинациях. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.

Из-за фиктивного прироста капитала с туринского клуба сняли 10 очков в чемпионате Италии в сезоне-2022/23. Команда заняла 7-е место в турнирной таблице и должна была выступать в Лиге конференций. Таким образом, вместо «бьянконери» в турнире должна принять участие «Фиорентина».