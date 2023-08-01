«Фенербахче» разгромил «Зимбру» в ответном матче квалификации Лиги конференций

«Фенербахче» на выезде разгромил «Зимбру» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций — 4:0.

Дублем отметился Миши Батшуайи, еще по голу забили Душан Тадич и Исмаил Юксек.

Первый матч между командами также завершился победой «Фенербахче» (5:0). Турецкий клуб вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет с победителем пары «Дифферданж» — «Марибор».

В другом матче «Бальцан» и «Неман» сыграли вничью — 0:0.

Первая встреча завершилась победой «Немана» (2:0), который прошел в следующий раунд квалификации турнира.