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Сегодня, 17:25

«Ювентус» могут отстранить от Лиги конференций в обмен на закрытие дела о финансовых махинациях

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» ведет переговоры с УЕФА по делу о финансовых махинациях клуба.

Как сообщает Tuttosport, делегация, состоящая из юристов и руководителей клуба, отправилась из Турина в Ньон для работы с УЕФА над соглашением, которое могло бы положить конец делу.

Обсуждают вариант, при котором «Ювентус» в этом году отстраняют от Лиги конференций, а УЕФА закрывает дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей и больше не беспокоит клуб по этому вопросу. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны «бьянконери».

Отметим, что переговоры ведутся только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.

Ранее сообщалось, что с «Ювентуса» сняты обвинения в подделке счетов-фактур с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

Из-за фиктивного прироста капитала с туринского клуба сняли 10 очков в чемпионате Италии в сезоне-2022/23. Команда заняла 7-е место в турнирной таблице.

Источник: Tuttosport
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ФК Ювентус
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«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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1
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2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
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 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
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 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
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Сергей Милинкович-Савич

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Руан Трессолди

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Риккардо Орсолини

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