Главный тренер «Тобола» о победе над «Базелем»: «Это репутация для казахского футбола»

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич поделился мнением о победе над «Базелем» (3:1) в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций.

«Я сказал ребятам: «Без эйфории, пожалуйста. Нам нужно готовиться ко второй игре, которая будет еще тяжелее, чем первая. Спокойно работаем. Это репутация для казахского футбола», — цитирует Чурчича legalbet.kz.

Ответный матч «Тобол» — «Базель» пройдет 3 августа.