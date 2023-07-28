Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Игры
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 12:09

Главный тренер «Тобола» о победе над «Базелем»: «Это репутация для казахского футбола»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич поделился мнением о победе над «Базелем» (3:1) в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций.

«Я сказал ребятам: «Без эйфории, пожалуйста. Нам нужно готовиться ко второй игре, которая будет еще тяжелее, чем первая. Спокойно работаем. Это репутация для казахского футбола», — цитирует Чурчича legalbet.kz.

Ответный матч «Тобол» — «Базель» пройдет 3 августа.

Источник: legalbet.kz
Лига конференций
ФК Базель
ФК Тобол
0
Читайте также
«Необходимо проявлять чуткость». МОК требует пересмотра правил после инцидента с Харлан
«Уровень РПЛ точно не соответствует рейтингу, который есть у лиги в европейском футболе». Митрофанов — о выплатах УЕФА, судействе и продаже Малкома
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Найдено тело пропавшей при сплаве по реке в Бурятии туристки
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» разгромил «Шемрок Роверс» в квалификации Лиги конференций в первом матче после увольнения Черчесова
Новости
RSS RSS
Все новости