«Рома» — «Фейеноорд»: видео церемонии награждения финала Лиги конференций

«Рома» обыграла «Фейеноорд» в финале Лиги конференций — 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Николо Дзаньоло.

После финального свистка на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране прошла церемония награждения. «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лигу конференций.

Напомним, главный тренер римской команды Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который выиграл финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.