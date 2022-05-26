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«Рома» — «Фейеноорд»: видео церемонии награждения финала Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рома» обыграла «Фейеноорд» в финале Лиги конференций — 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Николо Дзаньоло.

После финального свистка на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране прошла церемония награждения. «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лигу конференций.

Напомним, главный тренер римской команды Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который выиграл финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Футбол
Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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