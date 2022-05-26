Джо Коул прокомментировал победу «Ромы» в финале Лиги конференций

Финалист Лиги чемпионов-2008 в составе «Челси» Джо Коул прокомментировал победу «Ромы» над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Уже в первые 15 минут можно было сказать, что план «Ромы» заключался в том, чтобы не рисковать. Они знали, что «Фейеноорд» уязвим в обороне. Крис Смоллинг был великолепен в том, как организовал защиту. Было здорово увидеть, как Дзаньоло забил гол после двух травм крестообразных связок в 22 года.

Великий Франческо Тотти не смог этого сделать, а эти игроки смогли. Они играли, как римские воины: бросали свои тела, защищались, как животные. Пятерка защитников была просто фантастической, и Руи Патрисиу показал выдающуюся игру. Это просто невероятно красиво — такие моменты заставляют меня вернуться в игру», - цитирует пресс-служба УЕФА Коула.