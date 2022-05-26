Булыкин считает, что «Сочи» неплохо бы смотрелись в Лиге конференций

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от финального матча Лиги Конференций между «Ромой» и «Фейеноордом».

«Фейеноорду» не хватило реализации моментов. У них явно не получалась атакующая игра. У «Ромы» за игру было два момента, и один из них они реализовали. То, что «Рома» выиграла самый первый розыгрыш этого турнира придает небольшую значимость. Все-таки победа итальянцев, «Ромы», Моуриньо придаст ажиотажа первому розыгрышу Лиги конференций, но понятно, что все смотрят Лигу чемпионов и Лигу Европы. Могли бы российские клубы на что-то рассчитывать, если бы пробились в турнир? Наши клубы могли бы хорошо себя проявить в разных турнирах. «Сочи» бы неплохо смотрелись в данном турнире, если бы прошел, но теперь они будут показывать себя в новом турнире, каком-нибудь Кубке РПЛ», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Рома» выиграла первый в истории розыгрыш Лиги конференций. В финале нового еврокубка команда из Рима победила голладнский «Фейеноорд» со счетом 1:0. Автором победного мяча стал полузащитник Николо Дзаньоло, который отличился в первом тайме.