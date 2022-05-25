Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 02:46

Игроки «Фейеноорда» не ожидали, что дойдут до финала Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Фейеноорда» Гернот Траунер признался, что хочет одержать победу в финале Лиги конференций против «Ромы». Также он поделился ожиданиями от противостояния с нападающим римской команды Тэмми Абрахамом.

«Мы не ожидали, что дойдем до финала, но здорово играли на протяжении всего сезона. Мы не проиграли ни одного матча с группового турнира, так что приехали сюда по делу и хотим взять трофей. Это знаковый момент в моей карьере. Я никогда не играл в еврокубковом финале, так что все ощущается по-особенному.

Конечно, я готовился к игре против Абрахама. Он физически силен, у него хорошая техника, он умеет забивать. Он один из ведущих игроков «Ромы». Надо постараться не дать ему играть в штрафной», — цитирует пресс-служба УЕФА Траунера.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится завтра 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

 

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
Футбол
Лига конференций
ФК Фейеноорд
0
Читайте также
Знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма: звезда Spice Girls негативно отзывалась о футболистах, но передумала
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тоорнстра поделился ожиданиями от финала Лиги конференций

Слот: «Мы знаем чего ожидать от «Ромы», но всякое бывает»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости