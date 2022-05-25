Игроки «Фейеноорда» не ожидали, что дойдут до финала Лиги конференций

Защитник «Фейеноорда» Гернот Траунер признался, что хочет одержать победу в финале Лиги конференций против «Ромы». Также он поделился ожиданиями от противостояния с нападающим римской команды Тэмми Абрахамом.

«Мы не ожидали, что дойдем до финала, но здорово играли на протяжении всего сезона. Мы не проиграли ни одного матча с группового турнира, так что приехали сюда по делу и хотим взять трофей. Это знаковый момент в моей карьере. Я никогда не играл в еврокубковом финале, так что все ощущается по-особенному.

Конечно, я готовился к игре против Абрахама. Он физически силен, у него хорошая техника, он умеет забивать. Он один из ведущих игроков «Ромы». Надо постараться не дать ему играть в штрафной», — цитирует пресс-служба УЕФА Траунера.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится завтра 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.