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Слот: «Мы знаем чего ожидать от «Ромы», но всякое бывает»

Слот поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против «Ромы»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот перед финалом Лиги конференций против «Ромы» отметил, что посмотрел много матчей соперника при подготовке к игре.

«Мы знаем чего ожидать, но всякое бывает. Иногда тренер соперника готовит какой-то сюрприз. Мы просмотрели много матчей «Ромы», так что, надеюсь, основательно подготовились к матчу. Как я только что сказал голландской прессе, даже если соперник подготовит сюрприз, в этом сезоне мы провели 55 матчей, так что не думаю, что нас можно чем-то удивить.

Мы просмотрели уйму игр с участием «Ромы», и она почти всегда играет в одном ключе. Меня удивит, если завтра она будет действовать от обороны. Думаю, соперник будет стараться забрасывать длинные передачи за спины нашим защитникам, хотя кто его знает», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится завтра 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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Игроки «Фейеноорда» не ожидали, что дойдут до финала Лиги конференций
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