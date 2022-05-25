Слот: «Мы знаем чего ожидать от «Ромы», но всякое бывает»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот перед финалом Лиги конференций против «Ромы» отметил, что посмотрел много матчей соперника при подготовке к игре.

«Мы знаем чего ожидать, но всякое бывает. Иногда тренер соперника готовит какой-то сюрприз. Мы просмотрели много матчей «Ромы», так что, надеюсь, основательно подготовились к матчу. Как я только что сказал голландской прессе, даже если соперник подготовит сюрприз, в этом сезоне мы провели 55 матчей, так что не думаю, что нас можно чем-то удивить.

Мы просмотрели уйму игр с участием «Ромы», и она почти всегда играет в одном ключе. Меня удивит, если завтра она будет действовать от обороны. Думаю, соперник будет стараться забрасывать длинные передачи за спины нашим защитникам, хотя кто его знает», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится завтра 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.