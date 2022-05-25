Тоорнстра поделился ожиданиями от финала Лиги конференций

Полузащитник «Фейеноорда» Йенс Тоорнстра перед финалом Лиги конференций против «Ромы» отметил, что команда много работала перед этой игрой.

«С нашего последнего матча прошло уже немало времени, но мы много работали и тренировались в Португалии. Путешествие сюда прошло здорово», — цитирует пресс-служба УЕФА Тоорнстра.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится завтра 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.