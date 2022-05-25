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Сегодня, 02:18

Тоорнстра поделился ожиданиями от финала Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Фейеноорда» Йенс Тоорнстра перед финалом Лиги конференций против «Ромы» отметил, что команда много работала перед этой игрой.

«С нашего последнего матча прошло уже немало времени, но мы много работали и тренировались в Португалии. Путешествие сюда прошло здорово», — цитирует пресс-служба УЕФА Тоорнстра.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится завтра 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
Футбол
Лига конференций
ФК Фейеноорд
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