Определились все участники 2-го отборочного раунда Лиги конференций
В четверг, 20 июля, были сыграны заключительные ответные матчи 1-го отборочного раунда Лиги конференций.
Путь чемпионов
«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Валмиера» (Латвия)
«Ференцварош» (Венгрия) — «Шемрок Роверс» (Ирландия)
ТНС (Уэльс) — «Свифт Эсперанж» (Люксембург)
«Атлетик» (Эскальдес, Андорра) — «Партизани» (Албания)
«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия)
«Фарул» (Румыния) — «Урарту» (Армения)
«Струга» (Северная Македония) — «Будучност» (Подгорица, Черногория)
«Балкани» (Косово) — «Ларн» (Северная Ирландия)
Основной путь
«Риека» (Хорватия) — «Дукагини» (Косово)
«Гзира» (Мальта) — «Дюделанж» (Люксембург)
«Юргорден» (Швеция) — «Люцерн» (Швейцария)
«Целе» (Словения) — «Витория» (Гимарайнш, Португалия)
«Сутьеска» (Никшич, Черногория) — «Санта-Колома» (Андорра)
«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — Паневежис (Литва)
«Ворскла» (Украина) — «Дила» (Грузия)
«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Адана Демирспор» (Турция)
«Ордабасы» (Казахстан) — «Легия» (Польша)
РФС (Латвия) — «Сабах» (Азербайджан)
«Бешикташ» (Турция) — «Тирана» (Албания)
«Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Нефтчи» (Баку, Азербайджан)
АПОЭЛ (Кипр) — «Войводина» (Сербия)
ЦСКА-1948 (Болгария) — «Стяуа» (Румыния)
«Алашкерт» (Армения) — «Дебрецен» (Венгрия)
«Лех» (Польша) — «Жальгирис» (Каунас, Литва)
«Кальмар» (Швеция) — «Пюник» (Армения)
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Богемианс-1905» (Чехия)
«Ауда» (Латвия) — «Спартак» (Трнава, Словакия)
«Осиек» (Хорватия) — «Залаэгерсег» (Венгрия)
«Твенте» (Нидерланды) — «Хаммарбю» (Швеция)
«Акюрейри» (Исландия) — «Дандолк» (Ирландия)
«Брюгге» (Бельгия) — «Орхус» (Дания)
«Крузейдерс» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия)
«Хиберниан» (Шотландия) — «Интер» (Эскальдес, Андорра)
«Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Дрита» (Косово)
«Б-36» (Фарерские Острова) — «Хаверфордуэст Каунти» (Уэльс)
«Базель» (Швейцария) — «Тобол» (Казахстан)
«Дифферданж-03» (Люксембург) — «Марибор» (Словения)
«Аустрия» (Вена, Австрия) — «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
ЦСКА (София, Болгария) — «Сепси» (Румыния)
«Арарат-Армения» (Армения) — «Арис» (Салоники, Греция)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Петрокуб» (Молдова)
«Торпедо-БелАЗ» (Беларусь) — АЕК (Ларнака, Кипр)
«Торпедо» (Кутаиси, Грузия) — «Актобе» (Казахстан)
«Мидтьюлланд» (Дания) — «Прогрес» (Люксембург)
«Дерри Сити» (Ирландия) — КуПС (Финляндия)
«Гент» (Бельгия) — «Жилина» (Словакия)
«Кечкемет» (Венгрия) — «Рига» (Латвия)
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Погонь» (Щецин, Польша)
ПАОК (Греция) — «Бейтар» (Израиль)
«Бальцан» (Мальта) — «Неман» (Беларусь)
«Фенербахче» (Турция) — «Зимбру» (Молдова)
«Габала» (Азербайджан) — «Омония» (Кипр)
«Шкупи» (Северная Македония) — «Левски» (Болгария)
Первые матчи пройдут 27 июля, а ответные — 3 августа. Победители по сумме двух встреч выйдут в 3-й отборочный раунд.
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) и «Флора» (Эстония) прошли сразу в 3-й отборочный раунд по итогам жеребьевки.