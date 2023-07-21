Определились все участники 2-го отборочного раунда Лиги конференций

В четверг, 20 июля, были сыграны заключительные ответные матчи 1-го отборочного раунда Лиги конференций.

Путь чемпионов

«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Валмиера» (Латвия)

«Ференцварош» (Венгрия) — «Шемрок Роверс» (Ирландия)

ТНС (Уэльс) — «Свифт Эсперанж» (Люксембург)

«Атлетик» (Эскальдес, Андорра) — «Партизани» (Албания)

«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия)

«Фарул» (Румыния) — «Урарту» (Армения)

«Струга» (Северная Македония) — «Будучност» (Подгорица, Черногория)

«Балкани» (Косово) — «Ларн» (Северная Ирландия)

Основной путь

«Риека» (Хорватия) — «Дукагини» (Косово)

«Гзира» (Мальта) — «Дюделанж» (Люксембург)

«Юргорден» (Швеция) — «Люцерн» (Швейцария)

«Целе» (Словения) — «Витория» (Гимарайнш, Португалия)

«Сутьеска» (Никшич, Черногория) — «Санта-Колома» (Андорра)

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — Паневежис (Литва)

«Ворскла» (Украина) — «Дила» (Грузия)

«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Адана Демирспор» (Турция)

«Ордабасы» (Казахстан) — «Легия» (Польша)

РФС (Латвия) — «Сабах» (Азербайджан)

«Бешикташ» (Турция) — «Тирана» (Албания)

«Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Нефтчи» (Баку, Азербайджан)

АПОЭЛ (Кипр) — «Войводина» (Сербия)

ЦСКА-1948 (Болгария) — «Стяуа» (Румыния)

«Алашкерт» (Армения) — «Дебрецен» (Венгрия)

«Лех» (Польша) — «Жальгирис» (Каунас, Литва)

«Кальмар» (Швеция) — «Пюник» (Армения)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Богемианс-1905» (Чехия)

«Ауда» (Латвия) — «Спартак» (Трнава, Словакия)

«Осиек» (Хорватия) — «Залаэгерсег» (Венгрия)

«Твенте» (Нидерланды) — «Хаммарбю» (Швеция)

«Акюрейри» (Исландия) — «Дандолк» (Ирландия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Орхус» (Дания)

«Крузейдерс» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия)

«Хиберниан» (Шотландия) — «Интер» (Эскальдес, Андорра)

«Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Дрита» (Косово)

«Б-36» (Фарерские Острова) — «Хаверфордуэст Каунти» (Уэльс)

«Базель» (Швейцария) — «Тобол» (Казахстан)

«Дифферданж-03» (Люксембург) — «Марибор» (Словения)

«Аустрия» (Вена, Австрия) — «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

ЦСКА (София, Болгария) — «Сепси» (Румыния)

«Арарат-Армения» (Армения) — «Арис» (Салоники, Греция)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Петрокуб» (Молдова)

«Торпедо-БелАЗ» (Беларусь) — АЕК (Ларнака, Кипр)

«Торпедо» (Кутаиси, Грузия) — «Актобе» (Казахстан)

«Мидтьюлланд» (Дания) — «Прогрес» (Люксембург)

«Дерри Сити» (Ирландия) — КуПС (Финляндия)

«Гент» (Бельгия) — «Жилина» (Словакия)

«Кечкемет» (Венгрия) — «Рига» (Латвия)

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Погонь» (Щецин, Польша)

ПАОК (Греция) — «Бейтар» (Израиль)

«Бальцан» (Мальта) — «Неман» (Беларусь)

«Фенербахче» (Турция) — «Зимбру» (Молдова)

«Габала» (Азербайджан) — «Омония» (Кипр)

«Шкупи» (Северная Македония) — «Левски» (Болгария)

Первые матчи пройдут 27 июля, а ответные — 3 августа. Победители по сумме двух встреч выйдут в 3-й отборочный раунд.

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) и «Флора» (Эстония) прошли сразу в 3-й отборочный раунд по итогам жеребьевки.