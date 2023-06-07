Мойес — о финале Лиги конференций: «Фиорентина» — сильный соперник, как и все итальянские клубы»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций против «Фиорентины».

«Меня очень впечатлила «Фиорентина», — цитирует пресс-служба УЕФА Мойеса. — После чемпионата мира они показывают очень хороший футбол. Они вышли в финал [Кубка Италии], а это о чем-то говорит. Сильный соперник, как и все итальянские клубы. Мы с уважением относимся к «Фиорентине».

Финал Лиги конференций пройдет 7 июня в Праге. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.