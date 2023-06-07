«Фиорентина» — «Вест Хэм»: прямая трансляция матча финала Лиги конференций

7 июня в чешской Праге «Фиорентина» сыграет против «Вест Хэма» в финале Лиги конференций. Встреча пройдет на стадионе «Фортуна Арена», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» — «Вест Хэм». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Начало — в 21.15.

В полуфинале Лиги конференций итальянская команда прошла «Базель» (4:3), а «молотобойцы» оказались сильнее АЗ (3:1).

Обладателем трофея Лиги конференций сезона-2021/22 становилась «Рома», которая в финале турнира обыграла «Фейеноорд» — 1:0.