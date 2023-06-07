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Защитник «Фиорентины» Миленкович о финале Лиги конференций: «У нас есть шанс взять трофей, мы должны это сделать»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против «Вест Хэма».

«Наша команда заслуживает выступать в еврокубках всегда. У нас есть шанс взять трофей, и мы гордимся этим. Мы должны победить и ради нас самих, и ради болельщиков», — приводит официальный сайт УЕФА слова Миленковича.

Финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» состоится в среду, 7 июня и начнется в 22.00 (мск).

Футбол
Лига конференций
ФК Фиорентина
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