Сенсационные грузины, бывшая цель «Зенита» и надежда Англии. Главные открытия Евро U21

8 потенциальных мировых звезд.

Завершился групповой этап молодежного чемпионата Европы, который проходит в Грузии и Румынии. Он уже преподнес немало сюрпризов: в плей-офф не попали сборные Германии, Италии, Хорватии, Бельгии и Нидерландов. А в четвертьфиналах, которые стартуют в субботу, встретятся:

1 июля. Грузия — Израиль

1 июля. Испания — Швейцария

2 июля. Англия — Португалия

2 июля. Франция — Украина

Нет сомнений, что в плей-офф зажгутся новые звезды, но групповая стадия уже подарила Европе немало новых имен.

Зурико Давиташвили

Сборная: Грузия

Возраст: 22 года

Позиция: вингер, центральный атакующий полузащитник

Клуб: «Бордо»

Зурико Давиташвили. Фото Федерация футбола Грузии

Сборная Грузии — целиком главное открытие турнира. Она до этого никогда не выступала на молодежных чемпионатах Европы, но сейчас получила право принять его и сразу же выстрелила: ни одного поражения и первое место в «группе смерти» с Португалией, Нидерландами и Бельгией.

У грузин несколько игроков, заслуживающих попасть в наш список. Один из них — прекрасно знакомый нам Зурико Давиташвили, игравший за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал». В минувшем сезоне он был одним из лидеров «Бордо» в лиге 2, а сейчас зажигает на Евро U21. Гол Зурико в ворота Нидерландов после роскошного сольного прохода в стиле Хвичи — один из самых запоминающихся моментов турнира.

Саба Сазонов

Сборная: Грузия

Возраст: 21 год

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Динамо» (Москва)

Саба Сазонов (справа). Фото Федерация футбола Грузии

Сазонов прекрасно известен поклонникам РПЛ. Воспитанник «Зенита» и уроженец Санкт-Петербурга строит карьеру в «Динамо» и вполне мог бы играть за сборную России, но с прошлого года защищает цвета родины своей матери.

Мы с вами прекрасно знаем качества Сазонова, но для Европы его выступление на групповом этапе Евро U21 — настоящее потрясение. Солидная игра вверху, под давлением, при перехватах. Грузины активно используют умение Сабы раздавать длинные передачи на разные расстояния, а сам он еще и забил — в стартовом матче с Португалией Сазонов установил окончательный победный счет 2:0. Защитник определенно проводит лучший месяц в карьере, и вряд ли это случайность: Саба понимает, что сейчас за ним наблюдают десятки скаутов со всего континента.

Георгий Цитаишвили

Сборная: Грузия

Возраст: 22 года

Позиция: правый вингер

Клуб: «Динамо» (Киев)

Георгий Цитаишвили (слева). Фото Global Look Press

В сборной Грузии можно выделять хоть всю команду, но мы ограничимся трио. С Цитаишвили российский болельщик знаком хуже, хотя у него богатая биография — родился в Израиле, рос на Кипре, образование получил на Украине, а минувший сезон провел в Польше. Георгий — воспитанник киевского «Динамо», куда летом вернется из неудачной аренды в «Лех».

В 2019 году Цитаишвили стал чемпионом мира в составе сборной Украины (U20), но на взрослом уровне выбрал Грузию. На Евро он восхищает разнообразной и яркой игрой, а также оригинальным дриблингом и смещениями под любимую левую ногу. В матче с Португалией Цитаишвили оформил ассистентский дубль, а его выход на замену в перерыве с Бельгией позволил грузинам перевернуть ход тяжелой встречи — Цитаишвили отыграл один мяч, а позже его команда сделала счет 2:2.

Брадли Баркола

Сборная: Франция

Возраст: 20 лет

Позиция: вингер, центральный нападающий

Клуб: «Лион»

Брадли Баркола. Фото Global Look Press

У «Лиона» растет превосходное поколение футболистов — в нынешней молодежной сборной Франции огромное число продуктов академии, подарившей миру Карима Бензема.

Баркола — одна из потенциальных звезд. В первой половине сезона он играл редко, но с января стал регулярно выходить в основе «Лиона», а теперь блистает на Евро. Баркола всего 20, он один из самых юных футболистов сборной Франции, но лидирует по числу голов в ней — у вингера два мяча и одна голевая передача, а его команда за весь групповой этап не потеряла ни одного очка.

Оскар Глух

Сборная: Израиль

Возраст: 19 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Клуб: «Зальцбург»

Оскар Глух. Фото Global Look Press

Сборная Израиля поразила всех еще на недавнем чемпионате мира (U20), где выбила Бразилию и заняла третье место. На Евро у израильтян тоже прекрасная команда, а ее лидер Оскар Глух подчеркивает неординарность своего таланта.

Хавбек «Зальцбурга» давно ходит в перспективных, хотя ему едва исполнилось 19 лет. Год назад Глух довел сборную Израиля до финала юношеского Евро, а летом за ним выстроилась очередь: сообщалось, что даже «Зенит» предлагал 4 миллиона евро за полузащитника, но он все-таки оказался в Австрии. В «Зальцбурге» Глух получает регулярную практику, а на Евро тащит израильтян — две его голевые передачи помогли команде выйти в плей-офф.

Родри Санчес

Сборная: Испания

Возраст: 23 года

Позиция: вингер, атакующий полузащитник

Клуб: «Бетис»

Родри Санчес. Фото Global Look Press

Испания на Евро полностью оправдывает ожидания — она лихо преодолела групповой этап и остается одним из главных фаворитов турнира. Многого ждали и от Родри Санчеса — одного из основных футболистов «Бетиса» с широким набором игровых качеств.

В группе Родри отдал только одну голевую передачу, но она разрезала всю оборону соперника и помогла испанцам уйти от поражения в матче с Украиной. Хавбек «Бетиса» вездесущ: в каждом матче турнира он наглядно демонстрирует, что отлично видит поле, обладает изумительным пасом и техникой.

Кастриот Имери

Сборная: Швейцария

Возраст: 23 года

Позиция: центральный и фланговый полузащитник

Клуб: «Янг Бойз»

Кастриот Имери. Фото Global Look Press

Швейцария с трудом вышла из группы, но причина ее тяжелой игры — в обороне: никто не пропустил больше альпийской сборной. А вот с атакой у швейцарцев все в порядке, и открытием турнира уже стал хавбек «Янг Бойз» Кастриот Имери.

Очередной швейцарский футболист с косовскими корнями, который в перспективе может уехать в большую Европу. Имери способен сыграть на нескольких позициях, что и демонстрирует на турнире. Именно его гол и результативная передача позволили швейцарцам обыграть Норвегию, а точный удар с места в «девятку» ворот сборной Италии стал украшением турнира.

Джеймс Траффорд

Сборная: Англия

Возраст: 20 лет

Позиция: вратарь

Клуб: «Манчестер Сити»

Джеймс Траффорд. Фото Getty Images

В минувшем сезоне «Болтон» мало пропускал в третьем по силе дивизионе Англии и взобрался в плей-офф за выход в чемпионшип. Все это во многом благодаря юному голкиперу, арендованному у «Манчестер Сити». Хотя с фамилией Траффорд ему логичнее было бы выступать за «Юнайтед».

У Англии уже не один десяток лет сложности с качественными вратарями, но на молодежном Евро ее голкипер — один из лучших. Только британская команда на турнире сумела ни разу не пропустить, а Траффорд еще и умудрился отдать голевую передачу в принципиальном матче с Германией. Рефлексы, игра на выходах, подстраховка, управление обороной — все говорит о том, что в течение пары сезонов мы увидим Траффорда в АПЛ, а то и в национальной сборной.